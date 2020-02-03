اجتماع جديد مرتقب حول ليبيا في برلين

2020/02/03 | 03:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس إن الدول التي شاركت في مؤتمر برلين حول ليبيا ستعقد اجتماعا جديدا على مستوى الوزراء في منتصف اذار المقبل.

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