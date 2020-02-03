2020/02/03 | 03:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #دلور_ميقري في سنة تحرير دمشق من الأتراك، أكملَ خلّو الثلاثين، وفي الوقت نفسه، شعرَ بالحرية أكثر من غيره.لقد عَلِمنا مبلغَ معاناته في خلال العقد الأخير، بالنظر لملاحقة السلطات له بعدة تهم، كان من الممكن أن تسلّم عنقه لحبل المشنقة لو وقع بيدها.تجربته في الاختفاء بكهوف الجبل، ستساعده فيما بعد عندما حمل السلاح هذه المرة بوجه المستعمرين الجدد.مع أنهم الانكليز، مَن دخلوا دمشق مع أعراب الحجاز، لكن الفرنسيين ضمنو......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الخامس/ 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#دلور ميقري - حديث عن عائشة: الفصل الخامس/ 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).