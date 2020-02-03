2020/02/03 | 04:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيديو + صور : شاهد مستشفى الصين من الداخل بعد بنائه في 8 أيام لعلاج كورونا المستقلة / تم الانتهاء من مستشفى الطوارئ الذي تم إنشاؤه في ثمانية أيام لعلاج مرضى فيروس كورونا في الصين.وأوضحت وسائل الإعلام الصينية أن بناء مستشفى هووشانشان الذي يضم 1000 سرير انتهى اليوم وسيكون بمقدوره استقبال المرضى من الغد.[…]

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