فيديو : أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا

2020/02/03 | 04:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أب صيني يبكي العالم لعدم قدرته على احتضان طفله المصاب بـ كورونا المستقلة / تعاطف الملايين في العالم مع أب صيني بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يبكي طفله المصاب بفيروس كورونا بعدما لم يتمكن من معانقته ووضع بينهما حاجز.كان الرضيع محتجزًا في غرفة الحجر الصحي بمستشفى ووهان، وحاول الطفل الجالس في غرفة زجاجية […]

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