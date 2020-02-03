راكيتيتش يرغب بالرحيل عن برشلونة

2020/02/03 | 04:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرواتي إيفان راكيتيتش، لاعب خط وسط برشلونة، إنه درس الرحيل عن صفوف البلوجرانا، خلال سوق الانتقالات الشتوية الأخيرة.

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