علاوي يكشف كواليس ترشيحه ويوجه

2020/02/03 | 04:37 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحريرعلى وقع التوترات في ساحة التحرير وساحات الاحتجاج، وجه رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، "نداء" إلى المتظاهرين، داعيًا إياهم إلى "نزع فتيل الأزمة".

كشف رئيس الوزراء المكلف عن الآلية التي جرى من خلالها ترشيحه لتشكيل الحكومة المقبلة

وقال علاوي في بيان له، يوم الإثنين 3 شباط/فبراير، "لقد حققت التظاهرات نتائج باهرة برفضهم أغلب الطبقة السياسية التي أوصلت البلد إلى هذا الحال المزري، بوضع قانون جديد للانتخابات وواقع جديد لمفوضية الانتخابات فضلاً عن إسقاط مرشحي الاحزاب لتولي منصب رئيس الوزراء".

وأضاف، "إثر ذلك استجاب مجموعة من النواب المستقلين الذين وصل عددهم إلى حوالي 170 نائبًا إلى مطالب المتظاهرين فاختاروا خمسة أسماء من الذين طرحت أسمائهم وصورهم في ساحات التظاهر، وأجرى هؤلاء النواب المستقلون استفتاءً بينهم عن الأسماء الخمسة فوقع اختيار الأغلبية على اسم محمد توفيق علاوي؛ فكان محمد علاوي بحق ممثلاً عن المتظاهرين السلميين".

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كما أكد، أن "أخشى ما يخشاه الفاسدون هو أطروحات محمد علاوي في إنهاء المحاصصة السياسية فيفقد هؤلاء ما يأملوه من فساد وسرقات، لذلك تحركوا لإشاعة أجواء البلبلة والفوضى وتفريق كلمة المتظاهرين".

ووجه المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، "نداءً إلى كافة المتظاهرين الأعزاء لسحب فتيل النزاع والخلافات وعدم إتاحة الفرصة للفاسدين لإرجاع عقارب الساعة إلى الوراء"، مشددًا بالقول "إننا فقط بروح الأخوة والمحبة والتعاون نستطيع أن ننقذ بلدنا وننهض به ونحقق ازدهاره وتطوره، وبخلافه سنفقد ما تحقق من إنجازات عظيمة وسنجر بلدنا إلى الهاوية إن تخلينا عن روح الأخوة والتعاون وأشعنا روح الخلاف والنزاع والصراع".

دعا علاوي المتظاهرين إلى "نزع فتيل الأزمة" واتهم "فاسدين" بمحاولة "إشاعة أجواء البلبلة والفوضى"

ويواجه علاوي رفضًا شديدًا من المتظاهرين في بغداد والمحافظات، عبروا عنه عبر مسيرات حاشدة، وهو ما رد عليه أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بالعنف.

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