2020/02/03 | 05:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذهبت لأمها المريضة بالسرطان فعادت مصابة بفيروس كورونا..قصة معلمة بـ الحجر الصحي المستقلة / كشفت إحدى المعلمات البريطانيات عن كيفية إصابتها بفيروس كورونا بعد زيارة والدتها التي تصارع مرض السرطان في الصين.و كانت المعلمة موينج شي ، 37 عامًا ، سافرت إلى مسقط رأسها في مدينة ووهان، مركز العدوى الجديدة الفتاكة لفيروس كورونا […]

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