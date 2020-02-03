2020/02/03 | 05:12 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 فيتامينات يمكنها أن تبعد عنك فيروس كورونا المستقلة / أدى ظهور فيروس “كورونا” في دول أسيا لتحرك واسع من قبل المؤسسات العلمية والبحثية بهدف الحد من انتشار المرض وتقليل الإصابات.الفيروس التاجي كورونا والذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية يمكنه الانتقال عبر البشر والحيوانات على حد سواء، عند الاتصال مع شخص مصاب.[…]

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