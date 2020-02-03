2020/02/03 | 05:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ادعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في تغريدة الأحد، إنه يرفض "التعدي على ثورة تشرين"، فيما اتهمه ناشطون عراقيون على تويتر بمحاولة "سرقة الثورة".

وانتشرت بكثافة هاشتاغات مناهضة للصدر، بينها "#مقتدى_خاين_للوطن" و"#مقتدى_يسرق_الثورة".

وكان أصحاب القبعات الزرق التابعين للتيار الصدري قد حاولوا الاعتداء الأحد، على المتظاهرين في العاصمة بغداد، وقال ناشطون إن "أبو درع" وهو شخصية معروفة بدورها في النزاع الطائفي في العراق، تهجم على متظاهري ساحة التحرير في العاصمة.

وطرد متظاهرو ساحة الحبوبي في مدينة الناصرية جنوبي العراق الأحد، أصحاب القبعات الزرقاء التابعين للتيار الصدري، بعدما مزقوا لافتة تندد بتكليف محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة.

وترد هذه المغردة على الصدر "يقول لابد من إرجاع الثورة الى أنضباطها و سلميتهامقتدىالصدر لويش تكذب هو انت بالاصل ما تحترم قرارات المرجعية علشنو نزلت ابو درع المجرم بشوارع بغداد حتى تقمع المتظاهرين #مقتدى_الطرف_الثالث

ويسخر هذا المغرد من قول الصدر إنه "عشق ثورة تشرين".





ويستذكر هذا المغرد ضحايا التظاهرات بالقول "ترضون دم الشهداء اكثر من ٦٠٠ شهيد يروح هيج #مقتدي_خاين_للوطن"

وشهدت عدة محافظات جنوبية احتجاجات حاشدة رفضا لتكليف مرشح الكتل السياسية محمد توفيق علاوي برئاسة الحكومة.

واعترفت السلطات العراقية الأحد بسقوط مئات من القتلى في الاحتجاجات المستمرة منذ أكثر من أربعة أشهر.

وأفادت إحصائية صادرة عن دوائر الصحة في المحافظات العراقية بسقوط 394 قتيلا من المدنيين، وخمسة من القوات الأمنية منذ الـ25 من شهر أكتوبر.

وسبق لمتحدثين رسميين وصف التقارير التي تحدثت عن سقوط مئات القتلى من المتظاهرين، بأنها مبالغات صادرة عن جهات مسيسة.

وذكرت الإحصائية بالتفصيل عدد القتلى والمصابين يوميا في كل محافظة من المحافظات الجنوبية التي تشهد التظاهرات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("خاين الوطن".. مقتدى الصدر يقول "أعشق ثورة تشرين" والثوار يردون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("خاين الوطن".. مقتدى الصدر يقول "أعشق ثورة تشرين" والثوار يردون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).