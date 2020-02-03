العراق يغلق الأبواب بوجه كورونا

2020/02/03 | 06:08 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللاميأعلنت وزارة الداخلية، أمس الأحد، منع دخول الوافدين الأجانب من الصين الى العراق، معتبرة ان قرار المنع يأتي ضمن اجراءات الوقاية المتخذة لمواجهة فيروس «كورونا».وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه «ضمن الإجراءات الوقائية التي اتخذتها دول العالم لمواجهة فيروس كورونا الجديد والتزاما منها بحماية مواطنيها من تأثيراته الكارثية وتداعياته السلبية على الصحة العامة وأمن البلاد قررت وزارة الداخلية منع دخول الوافدين الأجانب من جمهورية الصين الشعبية إلى العراق».ويأتي إجراء الداخلية بعد إعلان سلطات إقليم كردستان، السبت إن مطار أربيل الدولي منع دخول ثلاثة صينيين بسبب مخاوف من فيروس «كورونا» الجديد الذي تفشى في الصين.وأضافت سلطات المطار في بيان أن الركاب الثلاثة أعيدوا إلى دبي التي كانوا استقلوا منها طائرتهم إلى أربيل.وفرضت عدة دول قيودا على السفر، الجمعة، بعد يوم من إعلان منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية بسبب الفيروس.وقال مطار البصرة الدولي إنه منع دخول الركاب القادمين من الصين إلى العراق مهما كانت جنسيتهم.وأوقفت العديد من شركات الطيران رحلاتها إلى الصين.بدوره، أكد وزير الصحة والبيئة جعفر صادق علاوي سلامة الطلبة العراقيين وعوائلهم الموجودين في مدينة ووهان الصينية متعهداً بإرجاعهم الى البلاد بأقرب وقت.وقال علاوي لواع، في تصريح صحفي إن «عدد الطلبة العراقيين الموجودون في مدينة ووهان الصينية 63 طالباً وعوائلهم معهم» مؤكداً أن «الوزارة باتصال مستمر مع السلطات الصينية التي أكدت سلامتهم جميعاً من فيروس كورونا».وأضاف أن «الإجراءات الصينية في منطقة ووهان منعت سكانها من مغادرة المدينة، لذلك فإن سفارة العراق تتابع الموضوع عن كثب لإيجاد طريقة لإعادة الطلبة الى البلاد»، متعهداً على «توفير جميع الإجراءات التي من شأنها أن تمكن الطلبة وعوائلهم من العودة الى العراق». من جانبه، أكد الوكيل الفني لوزارة الصحة حازم الجميلي لواع، أن «الوزارة وضعت آلية للوقاية من فيروس كورونا والإجراءات اللازمة في حال وجود إصابات بهذا الفيروس داخل العراق»، مشيراً الى إلى أنه «تم التعامل مع المنافذ الحدودية والمطارات وكذلك مع الشركات الأجنبية الصينية المتواجدة في العراق، من خلال وضع آليات للتعامل معهم والإجراءات التي اتخذت للوقاية من الفيروس».وأضاف ان «اهم الاجراءات التي اتخذت للتعامل مع الوافدين العراقيين هو تهيئة مستشفى قرب المطارات لحجرهم فيها لمدة 14 يوماً للتأكد من خلوهم من فيروس كورونا، وذلك لأن مدة الحضانة 14 يوما»، مبينا أن «الوزارة خصصت ردهات عزل في دوائر الصحة مهيئة ومجهزة بالكامل في حال تسجيل إصابة بهذا الفيروس».وأعلنت حالة الطوارئ في عدة دول حول العالم، حيث قامت دول بإجلاء مواطنيها من مدينة ووهان التي بدأ فيها انتشار الفيروس، كما بادرت دول أخرى بإجراء فحوص طبية للمسافرين القادمين من المدينة.

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