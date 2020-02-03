محافظ البصرة يخصص يوم الثلاثاء من كل اسبوع موعـداً للقاء المواطنين بمسؤولي المحافظة

2020/02/03 | 06:08 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / المستقبل العراقيوجه محافظ البصرة المهندس اسعد عبد الامير العيداني كافة المعاونين والمستشارين بتخصيص يوم للقاء المواطنين من كل اسبوع في مبنى ديوان محافظة البصرة.وقال العيداني في بيان صحفي صدر عن مكتبه الأعلامي الخاص وتلقت المستقبل العراقي نسخة منه انه وجه بتحديد يوم الثلاثاء من كل اسبوع للقاء المواطنين مع كافة المعاونين والمستشارين لغرض متابعة القضايا المختلفة التي تمس حياة المواطن البصري.وذكر محافظ البصرة ان لقاءات المواطنين ستكون في القاعة الكبيرة الموجودة في داخل مبنى الحكومة المحلية ، مبيناً ان هناك قسم شؤون المواطنين التابع الى ديوان المحافظة يستقبل يومياً كافة المواطنين من مختلف مناطق البصرة فضلاً عن ان هناك هاتف مجاني مخصص لدى شؤون المواطنين لاستقبال شكاوى ابناء المحافظة (07709192058).

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