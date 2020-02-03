«حسم ملف تسمية رئيس الوزراء العراقي» و«محادثات إيرانية أوروبية جديدة»

2020/02/03 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرة "بانوراما" تأتيكم في بث مباشر كل ليلة في الساعة 11:00 مساء بتوقيت طهران وستتناول هذه الليلة «حسم ملف تسمية رئيس الوزراء العراقي» و«محادثات إيران...

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