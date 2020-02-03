2020/02/03 | 06:51 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تغلق مدينة جديدة بسبب كورونا المستقلة /أغلقت الصين مدينة ونتشو الرئيسية التي تبعد عن مدينة ووهان بؤرة فيروس “كورونا” 800 كم، في وقت ارتفع عدد الوفيات في البلاد بسبب الفيروس، إلى 304.وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية “أ ف ب”، أن قرار الإغلاق جاء بسبب الصعوبات التي تواجهها السلطات الصينية في احتواء الفيروس في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصين تغلق مدينة جديدة بسبب كورونا) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصين تغلق مدينة جديدة بسبب كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).