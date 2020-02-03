شعراء وادباء سوريون يمجدون شهادة سليماني والمهندس

2020/02/03 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقيم في مكتبة الاسد في العاصمة السورية دمشق "مهرجان الشهيدين" تحية إلى الشهيدين الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهدي المهندس ورفاقهم.وحضر المهرجان حش...

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