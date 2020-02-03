2020/02/03 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قصة مسافر خاف من كورونا فأثار الذعر بالطائرة المستقلة / أثار راكب على متن طائرة ركاب أميركية الذعر بين الركاب، الأمر الذي دفع الجهات المعنية إلى إجباره على النزول من الطائرة بعد أن رفض نزع قناع الغاز الذي يرتديه.وقالت وسائل إعلام أميركية إن رجلا ارتدى، الخميس الماضي، قناع الغاز على متن الرحلة 2212 التابعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قصة مسافر خاف من كورونا فأثار الذعر بالطائرة) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قصة مسافر خاف من كورونا فأثار الذعر بالطائرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).