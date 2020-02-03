2020/02/03 | 07:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تفاصيل جديدة حول منفذ عملية الطعن في لندن المستقلة / أعلنت الشرطة البريطانية، أنها على ثقة في أن المشتبه به بتنفيذ هجوم جنوب لندن هو سوديش أمان الذي أطلق سراحه من السجن في الآونة الأخيرة، بعد أن قضى فترة سجن بسبب “جرائم إرهابية”.وقالت لوسي دورسي، نائبة مساعد مفوض شرطة لندن، إنها واثقة من […]

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