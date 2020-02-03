الصحاف : أربعة ملفات في زيارة وزير الخارجية البلجيكي

2020/02/03 | 07:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المتحدث باسم وزارة الخارجية الدكتور احمد الصحاف عن ابرز الملفات التي سيناقشها الوزير محمد الحكيم مع نظيره البلجيكي.

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