2020/02/03 | 08:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمراض قد تنتهي بالاصابة بالسرطان المستقلة / يصاب الشخص بالسرطان عندما تنمو خلايا ما بشكل غير مألوف للجسم، ويرجع ذلك أساسا إلى العيوب الوراثية، التي قد تكون إما مكتسبة أو موروثة.بالإضافة إلى عوامل أخرى خارجية مثل التدخين وشرب المواد الكحولية والسمنة وعدم ممارسة النشاط البدني والتلوث، هذه العادات والأمراض من الممكن أن تزيد من […]

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