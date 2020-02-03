2020/02/03 | 08:03 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصين تحرق جثث ضحايا فيروس كورونا المستقلة / وجَّهت السلطات الصينية بحرق جثث ضحايا فيروس “كورونا” المستجد بالقرب من مكان وفاتهم، كما حظرت التقاليد الجنائزية مثل مراسم الوداع.وذكر بيان توجيهي مشترك، صادر عن اللجنة الوطنية للصحة في الصين ووزارة الشئون المدنية ووزارة الأمن العام – بثته وسائل إعلام صينية اليوم الأحد أنه لا يجوز […]

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