البرلمان العراقي يعلن جاهزية قانون الخدمة الالزامية

2020/02/03 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب كريم ابو سودة، جاهزية قانون الخدمة الالزامية في البلاد لاقراره من قبل البرلمان.

ونقلت صحيفة "الصباح" شبه الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين عن "ابو سودة" قوله ان “قانون الخدمة الالزامية في العراق قد نوقش في اللجنة لاقراره من قبل المجلس وتطبيقه من قبل السلطة التنفيذية”.

واعرب عن اهمية هذا القانون في المرحلة الراهنة، مستدركاً ان “اقرار هذا القانون يحتاج الى ارادة وتوافق سياسي".

واضاف ان "من اهم مميزات هذا القانون، هو الالتزام بشرط العمر، ويمكن ان يكون هناك مجال لدفع البدائل النقدية مقابل اتمام الخدمة الالزامية والذي سيوفر ايرادا كبير جدا لوزارة الدفاع يمكن ان يدعمها في التطوير والنهوض بواقع الجيش العراقي والتسليح وغيرها".

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