مفوضية حقوق الانسان تعلن اعداد ضحايا تظاهرات العراق

2020/02/03 | 08:11 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان في العراق علي البياتي، عن احصائية لاعداد ضحايا التظاهرات منذ 25 تشرين الاول....

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