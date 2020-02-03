سعيد الوجاني - هل يخضع نزاع الصحراء الغربية لصفقة قرن فرنسية .

2020/02/03 | 08:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سعيد_الوجاني ان كل البرامج والمخططات التدميرية التي اصابت القضية الفلسطينية في القلب ، خرجت من البيت الأبيض .لقد خرج من البيت الأبيض مؤتمر مدريد في سنة 1982 ، الذي نجح في احداث اختراق للحاجز النفسي لدا قيادة منظمة التحرير الفلسطينية ، وهي كانت تستعد لذلك ، وهذا الاختراق هو الايمان والاعتراف الواضح بدولة إسرائيل ، كدولة تفاوض لا دولة اعتداء ، كما نجح المؤتمر في افراغ قيادة منظمة التحرير من كل الشعارات التثو......

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