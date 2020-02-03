وزير الخارجية البلجيكي يصل بغداد اليوم الاثنين

2020/02/03 | 08:43 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد يصل وزير الخارجية البلجيكي، فيليب اوفت، صباح اليوم الى بغداد في زيارة رسمية.وقال مصدر في وزارة الخارجية، لـ “العهد نيوز”، ان “الوزير الضيف سيعقد اجتماعا مع نظيره محمد علي الحكيم لبحث عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك”.واضاف، انه “بعد الاجتماع سيتم عقد مؤتمر صحفي بين الجانبين”.

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