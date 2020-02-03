2020/02/03 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اغلقت روسيا المجال الجوى وإيقاف جميع رحلاتها القادمة والمغادرة لدولة الصين، بسبب انتشار مرض كورونا.اما السعودية فقد اعلنت مغادرة ثلاث طائرات لجلب رعاياها في دولة الصين خلال الساعات القادمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روسيا تغلق مجالها الجوي مع الصين والسعودية تجلب رعاياها) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روسيا تغلق مجالها الجوي مع الصين والسعودية تجلب رعاياها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).