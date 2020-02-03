تحديد موعد التصويت النهائي على مساءلة ترامب

2020/02/03 | 08:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، الأربعاء المقبل على مساءلة الرئيس دونالد ترامب بتهمتي إساءة استخدام السلطات الممنوحة له والتعاون مع دولة أجنبية.وصوت مجلس الشيوخ الأمريكي، ضد إحضار شهود أو وثائق جديدة في قضية عزل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.وكان مجلس الشيوخ الأمريكي قد صوت، يوم الأربعاء 22 يناير بالموافقة على عدد من القواعد المتعلقة باستدعاء […]

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