ياسر قاسم وشيركو يصلان اربيل تمهيدا لانضمامها الى الفريق

2020/02/03 | 08:55 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

وصل لاعب المنتخب الوطني السابق ومتوسط ميدانه ياسر قاسم الى محافظة اربيل ، لإتمام الانضمام لفريق نادي أربيل بكرة القدم.

وكان برفقة قاسم، اللاعب شيركو كريم، حيث وصلا محافظة اربيل من أجل تمثيل فريقها الكروي في المباريات القادمة لدوري الكرة.

ويطمح ياسر قاسم بالعودة الى صفوف المنتخب الوطني بعد ابتعاده لأسباب فنية.

كذلك فإن شيركو كريم يرغب بإثبات الذات بعد ابعاده من نادي الشرطة لعدم قناعة الكادر التدريبي بإمكانياته.

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