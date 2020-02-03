مصرف الرافدين يصرف 50 مليون دينار للبناء بدفعتين

2020/02/03 | 08:56 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن مصرف الرافدين يوم الاثنين ان قرض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية يكون على دفعتين .

وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان في بيان ان الدفعة الاولى لقروض البناء تبلغ 25 مليون دينار عند اكتمال البتلو اما الدفعة الثانية فيتم منح 25 مليون دينار عند التسقيف .

واشار البيان الى ان من شروط منح القرض ان يمتلك المواطن قطعة ارض سكنية باسمه على وجه الاستقلال او بالاسم المشترك بموجب سند حديث الإصدار ومزود بتأييد من دائرة التسجيل العقاري المختصة وصحة صدور السند ليتم رهنه لصالح المصرف من الدرجة الاولى ويشترط تقديم خارطة وإجازة بناء باسمه .

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