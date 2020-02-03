الحركة التقدمية الكويتية - تقرير عن ا ألاوضاع الراهنة في الكويت والتطورات الجارية في النصف ا ألخير من العام 2019 وبداية العام 2020

2020/02/03 | 09:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحركة_التقدمية_الكويتية مستلة من تقرير عن ا ألوضاع الراهنة في الكويت والتطورات الجارية في النصف ا ألخير من العام 2019 وبداية العام 2020 وسياسة الحركة التقدمية الكويتية ومهماتها المباشر ة في هذه المستلة من التقرير حول الأوضاع الراهنة في الكويت سنتوقف أمام أبرز ما شهدته البلاد من اتجاهات لتطور الأوضاع ومسارات الأحداث فيها ضمن محاولة لتحليلها وتفسير أسبابها وما يعتمل داخلها من تناقضات وترابط وتأثيرات متبادلة وذلك ......

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