الرافدين: قرض الـ 50 مليون للبناء يصرف على دفعتين

2020/02/03 | 09:04 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان قرض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية يكون على دفعتين.

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