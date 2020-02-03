تربية النجف تبحث الية عودة الانتظام الدراسي

2020/02/03 | 09:04 - المصدر: سومر نيوز

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بغداد:سومر نيوز

اعلنت مديرية تربية محافظة النجف الاشرف، اليوم الاثنين، الية التنسيق لاعادة انتظام دوام الطلاب في مدارس ...

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