الرافدين يعلن عن اطلاق قرض الـ50 مليون للبناء يصرف على دفعتين

2020/02/03 | 09:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان قرض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية يكون على دفعتين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، ان “الدفعة الاولى لقروض البناء تبلغ 25 مليون دينار عند اكتمال البتلو اما الدفعة الثانية فيتم منح 25 مليون دينار عند التسقيف”.وأضاف […]

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