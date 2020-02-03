وصول وزير الخارجية البلجيكي إلى بغداد

2020/02/03 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

وصل وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفن، الاثنين (02 شباط 2020)، إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية أعلنت عنها وزارة الخارجية العراقية يوم أمس.

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بغداد اليوم ـ بغداد

دعا محافظ النجف، لؤي الياسري، الاحد، متظاهري ساحة الصدرين الى عدم قطع الطرق، وتجنب الخروج عن الساحة.

وقال الياسري في تصريح صحفي، "إننا طلبنا من المتظاهرين ان يبقوا متواجدين في ساحة التظاهر وهي ساحة الصدري

بغداد اليوم- ديالى

قدم عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، علي الغانمي، الأحد (02 شباط، 2020) حلا "معمولا به" للحد من تكرار حوادث الخطف للمدنيين في بعض محافظات البلاد.

وقال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب علي الغانمي في حديث لـ(بغ

بغداد اليوم- خاص

طالب عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ادريس شعبان، الاحد (02 شباط 2020)، رئيس الوزراء المكلف، محمد توفيق علاوي، بتسمية وزراء اقوياء، قادرين على تخطي المرحلة الصعبة التي تمر بها البلاد فيما دعا لمراعاة حصة الكرد بالتمثيل الحكومي ال

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