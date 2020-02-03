بيان من الرافدين بشأن منح قرض الـ 50 مليون لبناء قطعة الأرض

2020/02/03 | 09:09 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

اعلن مصرف الرافدين، الاثنين (03 شباط 2020)، ان قرض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية يكو...





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