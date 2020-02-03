2020/02/03 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، مقتل وإصابة 13 جندياً من قواتها بقصف للقوات الحكومية السورية في إدلب شمال سوريا.

وقالت الوزارة أن القوات التركية ردت على الهجوم، ودمرت أهدافا معادية في منطقة إدلب، بحسب وكالة "رويترز".

وذكرت أن القوات السورية نفذت القصف رغم إخطارها بمواقع تمركز القوات التركية مسبقا، مبينة أن اربعة جنود اتراك قتلوا وأصيب تسعة آخرون بالقصف.

يأتي ذلك وسط تقارير عن استمرار تقدم القوات الحكومية في محافظة إدلب، حيث استعادت السيطرة مساء أمس الأحد، على قرية جوباس بريف إدلب الشرقي، عقب معارك عنيفة مع الفصائل المسلحة و"هيئة تحرير الشام"، لتصبح على بعد أقل من 4 كيلومترات عن مدينة سراقب الاستراتيجية الواقعة على تقاطع الطريقين الدوليين "M5" و"M4".

وذكرت مصادر سورية أن أربعة أرتال للجيش التركي كانت تسعى لإقامة نقطة مراقبة جديدة في قرية جوباس قبيل سيطرة القوات السورية عليها، انسحبت تحت وطأة القصف والمعارك وتتجه من مدينة سراقب باتجاه الغرب، فيما يبدو أن وجهتها مدينة أريحا ومعمل القرميد بريف إدلب الجنوبي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل وإصابة 13 جندياً تركياً في إدلب السورية) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل وإصابة 13 جندياً تركياً في إدلب السورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).