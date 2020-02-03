تنس الطاولة يحصل على ذهبية النساء وبرونزية الرجال في بطولة مصر

2020/02/03 | 09:12 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بمشاركة 21 دولة في بطولة مصر الدولية تتواصل بطولة تنس الطاولة التي انطلقت في مدينة الاسكندرية يوم الثلاثين من كانون الثاني الماضي وتستمر لغاية الخامس من شباط الجاري.

وقال أمين سر الاتحاد العراقي لتنس الطاولة لؤي السراي لاعلام اللجنة البارالمبية ان "المنتخب العراقي لتنس الطاولة حصل على وسامين احدهما ذهبيا والآخر برونزيا".

واضاف السراي "انتهت فعاليات الفردي للرجال والنساء بحصول العراق على الوسام الذهبي للبطلة نجلة عماد فئة 6 نساء".

وأشار الى ان "اللاعب علي عبد الامير فئة 3 رجال حصل على الوسام البرونزي".

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