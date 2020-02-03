ايران تتهم اميركا بالسعي لنهب ثروات المنطقة

2020/02/03 | 09:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتهمت الجمهورية الاسلامية الايرانية، الولايات المتحدة الامريكية، بالسعي لنهب ثروات المنطقة، والهيمنة على الانظمة السياسية.وقال مستشار القائد العام للقوات المسلحة الايرانية في شؤون الصناعات الدفاعية العميد حسين دهقان، ، ان “تحركات اميركا السياسية – العسكرية في المنطقة، هي الهيمنة على الانظمة السياسية فيها ونهب ثرواتها”.واضاف، في كلمته التي القاها خلال ملتقى لاسر الشهداء […]

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