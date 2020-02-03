بالصور | رحلة ثلجية مروعة لسلاسل

2020/02/03 | 09:16 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع عدم وجود وسيلة أخرى لكسب الرزق، يقطع الحمالون طرقاً محفوفة بالمخاطر وهم يحملون التبغ والملابس والشاي وسلعاً أخرى على ظورهم – صورة: كوردستان 24

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