القاعدة يعلن مسؤوليته عن هجوم فلوريدا

2020/02/03 | 09:19 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن تنظيم القاعدة الارهابي مسؤوليته عن الهجوم على القاعدة البحرية الأمريكية في فلوريدا، والذي نفذه الضابط السعودي محمد الشمراني في كانون الاول الماضي.وكانت عملية إطلاق النار التي وقعت في 6 كانون الاول الماضي داخل صف في قاعدة بنساكولا الجوية التابعة لسلاح البحرية في فلوريدا، أسفرت عن مقتل 3 بحارة وإصابة 8 أشخاص، بينهم عنصران […]

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