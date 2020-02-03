2020/02/03 | 09:24 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصيب أحد ابطال اللواء 46 في الحشد الشعبي، امس الاحد، اثر انفجار عبوة ناسفة بين قاطع جرف النصر وصحراء الرزازة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن عبوة ناسفة انفجرت، اليوم، على دورية للواء 46 بالحشد الشعبي على الطريق الرابط بين قاطع جرف النصر وصحراء الرزازة، ما ادى الى اصابة احد ابطال اللواء.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة أحد ابطال اللواء 46 بالحشد اثر انفجار عبوة ناسفة بين جرف النصر والرزازة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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