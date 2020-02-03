الوباء الصيني يمنع علي صباح من تحكيم مباراة آسيوية

2020/02/03 | 09:24 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت الحكومة الاسترالية منع اقامة مباراة فريق نورث غلوري وضيفه شنغهاي شنغوا الصيني التي كان من المقرر ان يقودها طاقم تحكيمي دولي عراقي برئاسة علي صباح القيسي ومساعديه حيدر عبد الحسين وواثق مدلل في الحادي عشر من شهر شباط الجاري على ملعب نيب في مدينة بيرث لحساب الجولة الاولى بالمجموعة السابعة من دوري ابطال آسيا لكرة القدم 2020.

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