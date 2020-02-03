محتجون يشرعون بتشكيل كيان سياسي يمثل التظاهرات

2020/02/03 | 09:27 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الناشط البارز في تظاهرات محافظة ذي قار، علاء الركابي، اليوم الاثنين، عن الشروع باتخاذ خطوات “عملية جدية” لتشكيل كيان سياسي يمثل الاحتجاجات تماشيا مع تطلعات المحتجين في البلاد.وقال الركابي […]

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