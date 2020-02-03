صحة ذي قار تعقد اجتماعها وتصدر بياناً بشأن فيروس كورونا

2020/02/03 | 09:58 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق عقد مدير عام دائرة صحة ذي قار، عبد الحسين الجابري، اجتماعا موسعا مع خلية أزمة مكافحة فيروس كورونا في المحافظة.وقال الجابري في بيان، تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، ان “خلية الازمة ضمت مدراء الأقسام والمستشفيات والقطاعات وشعبتي تعزيز الصحة والإعلام في الدائرة وتم خلال الاجتماع مناقشة آلية عمل اللجنة وما […]

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