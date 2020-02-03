التحدي الثاني لحكومة السيد علاوي.. نبيل المرسومي

2020/02/03 | 10:01 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب: د.نبيل المرسومي تخفيض العجز في موازنة ٢٠٢٠ العجز التخطيطي في موازنة ٢٠٢٠ اكثر من ٤٨ ترليون دينار وهو الاكبر في تاريخ الموازنات العراقية وهو يمثل ٣٠٪‏ من حجم الموازنة و ١٨٪‏ من الناتج المحلي الاجمالي ومكمن الخطورة لا يأتي من الحجم الكبير لهذا العجز فقط وانما ايضا من مصادر تمويله الذي يعتمد على الاقتراض […]

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