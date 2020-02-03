القضاء الاعلى يوضح دور محكمة التمييز في الحفاظ على المال العام

2020/02/03 | 10:04 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدر مجلس القضاء الاعلى، توضيحا بشأن دور محكمة التمييز في الحفاظ على المال العام.وقال المجلس انه تجسيداً لحرص السلطة التشريعية في مختلف العصور بضرورة الحفاظ على المال العام فقد […]

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