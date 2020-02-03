مصدر لـ”العهد نيوز”: ضبط 110 كارتون لمواد غذائية مخالفة للضوابط في كربلاء

2020/02/03 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – خاص تمكنت مفارز السيطرات الخارجية من ضبط عجلة هينو تحمل مواد غذائية مخالفة للضوابط والتعليمات.وقال مصدر أمني، في حديث لـ”العهد نيوز”، “استطاعت مفارز السيطرات الخارجية وبجهود حثيثة من ضبط ١١٠ كارتون مواد غذائية (اندومي) قادمة من دولة عربية مخالفة للضوابط”.وأضاف، “تم احالة المواد الغذائية المضبوطة الى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات […]

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