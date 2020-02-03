العتبة الحسينية تعلن عبر “العهد نيوز” تخفيض الاجور الدراسية في جامعتين

2020/02/03 | 10:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت العتبة الحسينية المقدسة، عن تخفيض اجور الدراسة في جامعتي وارث الانبياء والزهراء عليهما السلام لهذا العام دعما منها للطلبة والحركة العلمية.واشار افضل الشامي المتحدث الرسمي للعتبة الحسينية المقدسة في خديث لـ”العهد نيوز” اليوم الاثنين، ان “هذه المبادرة الطوعية جاءت مساندة لعوائل الطلبة بسبب ما جرى ويجري من احداث اثرت على مداخل اولياء الامور […]

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