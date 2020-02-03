2020/02/03 | 10:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل تطلق منحة الطوارئ للدفعة السابعة من الشهر الثاني للعاطلين المستقلة / أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، امس الأحد، إطلاق منحة الـطـوارئ للدفعة الــســابــعــة مــن الــشــهــر الـثـانـي للعاطلين.وقــال وزيــر الـعـمـل والــشــؤون الاجتماعية، باسم عبد الـزمـان، في تصريح صحفي: إن «الــوزارة اطلقت منحة الـطـوارئ للدفعة الــســابــعــة مــن الــشــهــر الـثـانـي للعاطلين».اقرأ أيضا: وزارة العمل توضِّح […]

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