تفاصيل الحصول على قرض الـ 50 مليون دينار لبناء قطعة أرض

2020/02/03 | 10:09 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، ان قرض 50 مليون للمواطنين للبناء في قطعة ارض سكنية يكون على دفعتين.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقته “يس عراق”، ان “الدفعة الاولى لقروض البناء تبلغ 25 مليون دينار عند اكتمال البتلو اما الدفعة الثانية فيتم منح 25 مليون دينار عند التسقيف”.وأشار الى ان […]

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