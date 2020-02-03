وصول وزير الخارجية البلجيكي إلى بغداد

2020/02/03 | 10:11 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوصل وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفن، الاثنين، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية.وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان مقتضب، إن "وزير الخارجية البلجيكي، فيليب غوفن وصل صباح اليوم، إلى العاصمة بغداد في زيارة رسمية".وأضافت، أن "وزير الخارجية محمد علي الحكيم سيعقد مؤتمرا صباح اليوم، مع نظيره البلجيكي".

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