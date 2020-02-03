2020/02/03 | 10:11 - المصدر: دواروز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعيين مسؤول في رئاسة الجمهورية بالوكالة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع دواروز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/03 | 10:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع دواروز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تعيين مسؤول في رئاسة الجمهورية بالوكالة) نشر أولاً على موقع (دواروز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تعيين مسؤول في رئاسة الجمهورية بالوكالة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (دواروز).